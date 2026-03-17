Nikon Aktie
WKN: 853326 / ISIN: JP3657400002
|
17.03.2026 17:55:00
Nikon Z5II, Z6III und ZR - Qualitätsmängel in Bauteilen erfordern Reparatur
Fehlerhafte Bauteile sorgen bei Nikon wieder einmal für Ärger. Die drei Kameras Z5II, Z6III und ZR sind betroffen, aber einige Nutzer können aufatmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nikon Corp.
|
05.11.25
|Ausblick: Nikon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nikon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.10.25
|Nikon-Aktie reagiert stark: EssilorLuxottica erhöht Engagement (Dow Jones)