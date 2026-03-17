Nikon Aktie

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WKN: 853326 / ISIN: JP3657400002

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17.03.2026 17:55:00

Nikon Z5II, Z6III und ZR - Qualitätsmängel in Bauteilen erfordern Reparatur

Fehlerhafte Bauteile sorgen bei Nikon wieder einmal für Ärger. Die drei Kameras Z5II, Z6III und ZR sind betroffen, aber einige Nutzer können aufatmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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