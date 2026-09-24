Nikon Aktie
WKN: 853326 / ISIN: JP3657400002
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24.09.2026 06:01:00
Nikon Z5IIC: Kompakte Vollformatkamera ohne Sucher vorgestellt
Die Nikon Z5IIC übernimmt viel Technik der Z5II, verzichtet aber auf den Sucher. Bereits ab Mitte Oktober soll sie in den Handel kommen.
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