Nikon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nikon hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 281,31 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 9,56 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,95 Prozent auf 170,99 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nikon 179,89 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at