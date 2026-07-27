Nila Infrastructures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nila Infrastructures ließ sich am 25.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nila Infrastructures die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,21 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nila Infrastructures 0,170 INR je Aktie verdient.

Nila Infrastructures hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 742,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 926,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at