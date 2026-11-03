Nila Infrastructures mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nila Infrastructures hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,19 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 740,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at