12.11.2025 06:31:28
Nila Infrastructures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nila Infrastructures hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 398,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 740,4 Millionen INR ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
