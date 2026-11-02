Nila Spaces legte Quartalsergebnis vor

Nila Spaces hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,140 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 381,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 421,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at