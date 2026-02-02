Nila Spaces: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nila Spaces hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Nila Spaces hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 522,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 330,3 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at