Nila Spaces vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nila Spaces hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,29 Prozent auf 466,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 408,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at