Nilachal Refractories gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nilachal Refractories hat am 18.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Nilachal Refractories vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,790 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 4,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nilachal Refractories 3,6 Millionen INR umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,380 INR. Im Vorjahr hatten -10,810 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 67,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,82 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 9,45 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at