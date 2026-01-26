26.01.2026 06:31:29

Nilachal Refractories stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nilachal Refractories hat am 24.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,73 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nilachal Refractories ein EPS von -0,160 INR in den Büchern gestanden.

Nilachal Refractories hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

