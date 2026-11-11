Nile öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nile stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,91 INR gegenüber 39,66 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nile in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,22 Milliarden INR im Vergleich zu 2,74 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at