Nile präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nile hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39,66 INR gegenüber 27,89 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,74 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,52 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at