Nile veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nile hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 48,82 INR. Im letzten Jahr hatte Nile einen Gewinn von 33,83 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,91 Milliarden INR – ein Plus von 25,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nile 2,33 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at