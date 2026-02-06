Nilkamal stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nilkamal hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 16,93 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nilkamal 14,40 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 9,62 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

