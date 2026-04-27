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27.04.2026 06:31:29
Nilorngruppen (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nilorngruppen (B) präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 1,06 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nilorngruppen (B) 1,36 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,86 Prozent auf 217,6 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 258,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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