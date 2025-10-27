Nilorngruppen (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nilorngruppen (B) hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1,65 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nilorngruppen (B) 0,840 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 230,3 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,4 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at