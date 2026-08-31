Nilsson Special Vehicles AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nilsson Special Vehicles AB hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,56 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nilsson Special Vehicles AB noch ein Gewinn pro Aktie von -0,320 SEK in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent auf 44,8 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at