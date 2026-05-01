Nilsson Special Vehicles AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nilsson Special Vehicles AB lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nilsson Special Vehicles AB 0,020 SEK je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 31,3 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 34,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nilsson Special Vehicles AB 48,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at