17.11.2025 06:31:29
Nilsson Special Vehicles AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nilsson Special Vehicles AB präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nilsson Special Vehicles AB ein EPS von -0,440 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Nilsson Special Vehicles AB mit einem Umsatz von insgesamt 39,5 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,96 Prozent verringert.
