Nilsson Special Vehicles AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nilsson Special Vehicles AB veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Nilsson Special Vehicles AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 36,6 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at