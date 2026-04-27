NIM: Iran-Krieg drückt deutsches Konsumklima

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich spürbar verschlechtert. Der vom Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) ermittelte Indikator zum Konsumklima prognostiziert für Mai im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang um 5,2 Zähler auf minus 33,3 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf minus 29,3 Punkte erwartet.

"Die Verbraucherstimmung gibt nochmals deutlicher stärker nach als im Vormonat. Dies ist der niedrigste Wert seit Februar 2023", erklärte Rolf Bürkl, Head of Consumer Climate beim NIM. "Die Einkommenserwartungen brechen infolge der gestiegenen Inflation regelrecht ein. Vor diesem Hintergrund erachten die Menschen auch den Zeitpunkt für größere Anschaffungen derzeit als weniger günstig."

Die Einkommenserwartungen der Verbraucher, die bereits im Vormonat unter Druck standen, verzeichnen einen dramatischen Einbruch: Der Indikator fiel um 18,1 Zähler und liegt nun bei minus 24,4 Punkten. Ursächlich hierfür sind vor allem die durch den Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise, die die Inflationsrate im März von 1,9 Prozent auf 2,7 Prozent nach oben getrieben haben.

Auch die Anschaffungsneigung bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont. Der Indikator sank um 3,5 Punkte auf minus 14,4 Punkte, was im langfristigen Vergleich ein Zweijahrestief markiert. Die Sparneigung verharrt derweil auf einem sehr hohen Niveau; sie ging leicht um 2,4 Punkte auf 16,1 Zähler zurück.

Der Blick auf die Gesamtwirtschaft ist ebenfalls von tiefer Skepsis geprägt. Die Konjunkturerwartung für die kommenden zwölf Monate gab erneut um 6,8 Zähler nach und rutschte auf minus 13,7 Punkte ab. Dies entspricht einem ähnlichen Niveau wie zu Beginn des Ukraine-Krieges im April 2022. Laut NIM wächst die Sorge der Verbraucher, dass der zarte Aufschwung der deutschen Wirtschaft durch den anhaltenden Konflikt und eine mögliche Unwirksamkeit staatlicher Maßnahmen einen schweren Dämpfer erhalten könnte.

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April 27, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)