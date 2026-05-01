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01.05.2026 06:31:29
Nimbus Group Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nimbus Group Registered hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,910 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,45 Prozent auf 256,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Nimbus Group Registered 300,3 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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