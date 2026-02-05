05.02.2026 06:31:28

Nimbus Group Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nimbus Group Registered hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,72 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nimbus Group Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,510 SEK vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nimbus Group Registered 233,2 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 273,3 Millionen SEK umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,940 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Nimbus Group Registered ein Ergebnis je Aktie von -2,880 SEK vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,37 Milliarden SEK – das entspricht einem Abschlag von 15,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,62 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

