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14.08.2026 06:31:29
Nimbus Projects: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nimbus Projects ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nimbus Projects die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,69 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nimbus Projects -32,820 INR je Aktie verdient.
Nimbus Projects hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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