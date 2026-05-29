Nimbus Projects gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nimbus Projects lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16,13 INR. Im Vorjahresquartal waren -104,740 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26223,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,18 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 45,550 INR beziffert. Im Vorjahr waren 58,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,29 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,76 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at