Nimbus Projects gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nimbus Projects lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,34 INR. Im Vorjahresquartal hatten -10,970 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 304,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,6 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at