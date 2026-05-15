Nine Energy Service: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nine Energy Service gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 150,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 130,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at