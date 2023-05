Nine Energy Service: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nine Energy Service hat sich am 09.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,190 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nine Energy Service -0,220 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 116,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 163,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at