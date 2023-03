Nine Energy Service präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nine Energy Service stellte am 08.03.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,288 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,520 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 166,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,467 USD gegenüber -2,660 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 593,38 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 69,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 349,42 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,535 USD und einem Umsatz von 593,30 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at