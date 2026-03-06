Nine Energy Service stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nine Energy Service hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Nine Energy Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 132,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nine Energy Service 141,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,250 USD. Im Vorjahr waren -1,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Nine Energy Service mit einem Umsatz von insgesamt 561,91 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 554,10 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,41 Prozent gesteigert.

