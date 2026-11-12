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12.11.2026 06:31:28
Nine Energy Service stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nine Energy Service präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 142,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 132,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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