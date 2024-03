Nine Energy Service: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nine Energy Service hat sich am 08.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,275 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,288 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nine Energy Service in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 144,1 Millionen USD im Vergleich zu 166,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,885 USD sowie einen Umsatz von 609,20 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at