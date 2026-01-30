Nine Mile Metals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nine Mile Metals hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Nine Mile Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at