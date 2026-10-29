Ninebot präsentierte Quartalsergebnisse

Ninebot lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,53 CNY gegenüber 1,01 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,65 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,58 Milliarden CNY ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,688 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 7,76 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at