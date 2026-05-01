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01.05.2026 06:31:29
Ninebot stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ninebot hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ninebot 0,840 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Ninebot mit einem Umsatz von insgesamt 5,87 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,82 Prozent gesteigert.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,491 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,29 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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