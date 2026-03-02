Ninebot vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ninebot lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,85 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ninebot in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,94 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,29 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,01 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 5,61 Milliarden CNY gesehen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,44 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 21,33 Milliarden CNY, während im Vorjahr 14,15 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,71 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 20,91 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at