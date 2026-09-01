Ningbo Changhong Polymer Scientific Technical A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ningbo Changhong Polymer Scientific Technical A stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ningbo Changhong Polymer Scientific Technical A mit einem Umsatz von insgesamt 749,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 33,44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at