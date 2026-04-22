22.04.2026 06:31:29

Ningbo Construction hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ningbo Construction präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,89 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 6,67 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,210 CNY. Im letzten Jahr hatte Ningbo Construction einen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 21,42 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21,02 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen