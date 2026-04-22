Ningbo Construction hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ningbo Construction präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,89 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 6,67 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,210 CNY. Im letzten Jahr hatte Ningbo Construction einen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 21,42 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21,02 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at