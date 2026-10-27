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27.10.2026 06:31:29
Ningbo Construction hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ningbo Construction äußerte sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ningbo Construction im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,58 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4,40 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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