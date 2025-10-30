|
Ningbo Construction präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ningbo Construction veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Ningbo Construction im vergangenen Quartal 4,39 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ningbo Construction 4,35 Milliarden CNY umsetzen können.
