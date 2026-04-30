Ningbo Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ningbo Construction hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,04 Prozent auf 5,01 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at