Ningbo Deye Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ningbo Deye Technology A hat am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ningbo Deye Technology A ein EPS von 1,14 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3,31 Milliarden CNY gegenüber 3,27 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at