27.08.2026 06:31:29

Ningbo Deye Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ningbo Deye Technology A gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,420 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 6,18 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 108,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,97 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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