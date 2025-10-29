|
Ningbo Fubang Jingye: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ningbo Fubang Jingye hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 177,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 107,2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 297,3 Millionen CNY ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
