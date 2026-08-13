Ningbo Fubang Jingye hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ningbo Fubang Jingye hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 96,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 315,6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 619,2 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at