Ningbo Fubang Jingye veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ningbo Fubang Jingye hat sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 54,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 459,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 297,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at