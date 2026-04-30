Ningbo Fubang Jingye: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ningbo Fubang Jingye äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,21 CNY. Im letzten Jahr hatte Ningbo Fubang Jingye einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 83,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 220,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 405,7 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at