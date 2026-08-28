Ningbo Fuda Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ningbo Fuda Company ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ningbo Fuda Company die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 312,1 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 22,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 404,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at