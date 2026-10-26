Ningbo Fuda Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ningbo Fuda Company hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,50 Prozent zurück. Hier wurden 290,7 Millionen CNY gegenüber 356,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at